La definizione e la soluzione di: Il Gabriel Omar ex calciatore di Fiorentina e Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : batistuta

Curiosità/Significato su: Il Gabriel Omar ex calciatore di Fiorentina e Roma Gabriel Batistuta Gabriel Omar Batistuta (Avellaneda, 1º febbraio 1969) è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Soprannominato Batigol 75 ' (6 480 parole) - 17:13, 4 lug 2021

