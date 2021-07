La definizione e la soluzione di: Formalizzato come un accordo o un contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : stipulato

Curiosità/Significato su: Formalizzato come un accordo o un contratto contratto di apprendistato Il contratto di apprendistato, nel diritto del lavoro italiano, indica una tipologia di contratto e rapporto di lavoro finalizzato alla formazione professionale 16 ' (2 148 parole) - 09:27, 28 mar 2021

Altre definizioni con formalizzato; come; accordo; contratto; Girare intorno... come la Terra al Sole!; Come le scelte ben pensate e ragionate; Mandata giù... come una bugia!; Asserragliate... come grappe!; Un'infrastruttura energetica come il Greenstream; Patto d'__, accordo fra Italia e Germania del 1939; Disaccordo... gustativo!; Un accordo fra partiti; Accordo fra produttori; Contratto dove uno mette i soldi e l'altro lavora; Il Jean-Jacques che pubblicò Il contratto sociale; Locuzione latina che ricorda il principio del carattere vincolante del contratto; Hanno contratto un virus senza essersene accorti; Ultime Definizioni