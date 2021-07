La definizione e la soluzione di: La Flavia ex tennista brindisina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : pennetta

Curiosità/Significato su: La Flavia ex tennista brindisina Flavia Pennetta Flavia Pennetta (Brindisi, 25 febbraio 1982) è un'ex tennista italiana. Vincitrice degli US Open 2015, è stata la seconda italiana di sempre (dopo Francesca 83 ' (6 527 parole) - 18:19, 8 lug 2021

