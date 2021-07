La definizione e la soluzione di: Fazzoletto leggero usato come accessorio fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : foulard

Curiosità/Significato su: Fazzoletto leggero usato come accessorio fra Batteria (strumento musicale) incollando fra loro delle doghe rettangolari (o meglio, trapezoidali) di legno massello in modo da formare un cilindro. È il modo più usato per costruire 35 ' (4 936 parole) - 15:27, 5 mag 2021

Altre definizioni con fazzoletto; leggero; usato; come; accessorio; Si asciugano nel fazzoletto; Un fazzoletto da taschino; In mezzo al fazzoletto; Bordo di fazzoletto; Leggero vento rinfrescante; Un leggero strato coprente; L'aereo superleggero che vola senza motore; Un leggero primo piatto; Leggerissimo tessuto usato in abbigliamento fra; Strumento a fiamma usato sulla crema catalana; Titolo usato per un uomo, simile a insigne; Un legno rossiccio e robusto usato per i mobili; Che spingono e schiacciano... come certi impegni!; Come dire compreso; Un'atleta come la rumena Nadia Comaneci; Indurito... come il pane!; Hit di Rihanna su un accessorio da pioggia ing; Accessorio di vari materiali che si porta al polso; Un accessorio a pagamento; Un accessorio per signora; Ultime Definizioni