La definizione e la soluzione di: Fatto a brandelli, anche in senso figurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : dilaniato

Curiosità/Significato su: Fatto a brandelli, anche in senso figurato Frammenti dei lirici greci (sezione Linguaggio figurato) linguaggio figurato rende anche tipi umani, concetti astratti, come i due frammenti di Archiloco, la rappresentazione contraddittorietà e del rischio, e in uno 339 ' (35 877 parole) - 21:35, 8 lug 2021

