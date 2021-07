La definizione e la soluzione di: Fase in cui il satellite della Terra è in ombra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : novilunio

Curiosità/Significato su: Fase in cui il satellite della Terra e in ombra Fasi lunari ( Fase lunare) ombra cada sulla Terra causando una eclissi solare, ma questo non accade ogni mese. E neppure è vero che durante ogni Luna piena, l'ombra della Terra 9 ' (1 138 parole) - 18:41, 20 mar 2021

