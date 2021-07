La definizione e la soluzione di: Efficaci... come certi denti!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : incisivi

Curiosità/Significato su: Efficaci... come certi denti! Carnivora specie dispongono di denti carnassiali, sebbene siano assenti nei pinnipedi. Oltre la dentatura, tutti i carnivori condividono tratti come la visione binoculare 45 ' (4 353 parole) - 15:16, 27 mag 2021

Altre definizioni con efficaci; come; certi; denti; Privo di efficacia; Inutili, inefficaci; Privi di efficacia; Priva di efficacia; Come dire pertanto; Un aeromobile come la mongolfiera; Relativo a vasi sanguigni come l'aorta; Metalli come piombo, rame e cromo; Estremamente coerenti come certi ragionamenti; Puro... come sono detti certi vini!; Così sono detti certi paesi lontani e fascinosi; Poggiarsi... su certi presupposti!; I quattro denti frontali dell'uomo; I Bush senior e junior ex presidenti americani; Lo O di UFO, Unidentified Flying __ ing; Allontanamento all'estero dei dissidenti politici; Ultime Definizioni