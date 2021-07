La definizione e la soluzione di: È detta Leonessa d'Italia per la lotta all'Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : brescia

Curiosità/Significato su: e detta Leonessa d Italia per la lotta all Austria Brescia ( Leonessa d'Italia) pandemia di COVID-19. La città di Brescia è soprannominata "La Leonessa", originariamente per il valore e l’attaccamento dimostrato verso la repubblica veneta: 194 ' (19 332 parole) - 21:10, 30 giu 2021

Altre definizioni con detta; leonessa; italia; lotta; austria; Valuta detta anche verdone; Una leggerezza anche detta bricconeria; Così è detta un'esperienza educativa; Lavorato fino al dettaglio; La coda della leonessa; I frac... all'italiana!; Il mese dell'armistizio italiano del 1943; Un Walter medico italiano nelle istituzioni; Universale, venne introdotto in Italia nel 1946; Quella flottante è un dolce con la crema; Comanda la flotta... in breve; Si concluse nel 1302 con la pace di Caltabellotta; Guidò la flotta ateniese nella battaglia di Salamina; La città austriaca con il museo Galerie Belvedere; Josef, generale austriaco che governò la Lombardia; L'Alto Adige visto dall'Austria; Noti cioccolatini austriaci Palle di __; Ultime Definizioni