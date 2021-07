La definizione e la soluzione di: Si cucina per la sera del 31 dicembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : cenone

Curiosità/Significato su: Si cucina per la sera del 31 dicembre cucina vicentina La cucina vicentina che ci è stata tramandata è ricca di piatti di evidente derivazione popolare e manca dell'eredità di ricche preparazioni, più frequenti 28 ' (3 413 parole) - 07:02, 4 giu 2021

Altre definizioni con cucina; sera; dicembre; In cucina accolgono i colpi delle lame; In Toscana è così detto il lavabo di cucina; Piccola sala da pranzo annessa alla cucina; Il pane rotondo della cucina polacca ed ebraica; Ordine di angeli del livello dei serafini; Il John de La febbre del sabato sera; Una tessera con microchip; Preferisce trascorrere le serate in poltrona; Li visitano molti acquirenti prima del 25 dicembre; Nato a Correggio il 13 dicembre 1959, il personaggio raffigurato nella foto è un apprezzato flautista italiano; Cade il 25 dicembre; Si festeggia il 26 dicembre; Ultime Definizioni