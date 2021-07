La definizione e la soluzione di: Crede in spiriti che pervadono tutte le cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : animista

Curiosità/Significato su: Crede in spiriti che pervadono tutte le cose Shintoismo teologia che vede come divina la materia stessa che costituisce tutte le cose, in quanto generata dalle grandi energie divine che pervadono tutto l'universo 79 ' (10 387 parole) - 12:12, 2 lug 2021

