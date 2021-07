La definizione e la soluzione di: Così sono detti cibi come pane, pasta, biscotti... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : farinacei

Curiosità/Significato su: Cosi sono detti cibi come pane, pasta, biscotti.. Cucina calabrese (sezione Pane e farinacei) legati da una manciata di pane grattugiato ed abbrustolito; Pasta e fagioli alla paisana: fagioli, patate, broccoli e pasta bolliti insieme e poi condite 40 ' (4 914 parole) - 15:16, 26 giu 2021

