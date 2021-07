La definizione e la soluzione di: Così sono le chitarre per suonare al meglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : accordate

Curiosità/Significato su: Cosi sono le chitarre per suonare al meglio Chitarra elettrica manico provenienti originariamente da diverse chitarre. Le chitarre con il manico passante nel corpo sono caratterizzate da un notevole sustain, da un 35 ' (4 784 parole) - 02:37, 22 mag 2021

