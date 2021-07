La definizione e la soluzione di: Contenitori per abiti e corredi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : armadi

Curiosità/Significato su: Contenitori per abiti e corredi Cassone (mobile) (categoria Contenitori) nome italiano), ed era il tipico ripostiglio di abiti, biancheria, denaro e altro. Come contenitore di vestiti compare ad esempio sullo sfondo della 3 ' (324 parole) - 20:55, 16 mag 2020

Altre definizioni con contenitori; abiti; corredi; Riposti in contenitori di stoccaggio come foraggi; Fabbricavano grossi contenitori di legno; Contenitori cilindrici di latta; Contenitori per il foie gras; Decorazione esagerata e inutile, anche su abiti; Vi si portano gli abiti scolorati o macchiati; Grucce per abiti; Circensi dipinti in viso, dagli abiti buffi; Ultime Definizioni