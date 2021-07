La definizione e la soluzione di: Contenitori di alluminio per bevande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : lattine

Curiosità/Significato su: Contenitori di alluminio per bevande Fusto (contenitore) Un fusto è un contenitore cilindrico, in genere costruito in alluminio, acciaio o legno. È solitamente usato per conservare, trasportare e spillare la 5 ' (525 parole) - 21:46, 31 gen 2021

Altre definizioni con contenitori; alluminio; bevande; Contenitori per abiti e corredi; Riposti in contenitori di stoccaggio come foraggi; Fabbricavano grossi contenitori di legno; Contenitori cilindrici di latta; Confezione di alluminio per medicine ing; Alluminio per avvolgere alimenti carta __; Nel rame e nell'alluminio; Il simbolo dell'alluminio; Dipendenza da bevande che inducono ubriachezza; Bevande da erboristeria; Dotazione di cibi e bevande in camera d'albergo; Bevande corroboranti;