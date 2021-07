La definizione e la soluzione di: In compagnia di Oloferne per Caravaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : giuditta

Curiosità/Significato su: In compagnia di Oloferne per Caravaggio Giuditta che decapita Oloferne (Artemisia Gentileschi Firenze) Uffizi di Firenze. Il soggetto di ’’Giuditta che decapita Oloferne’’ era stato affrontato precedentemente da altri artisti e soprattutto da Caravaggio nel 7 ' (589 parole) - 14:08, 7 mar 2021

Altre definizioni con compagnia; oloferne; caravaggio; La maggior compagnia aerea transalpina; Una nota compagnia aerea economica britannica; Compagnia aerea low cost; Preposizione che ha valore di compagnia; Un dipinto di Caravaggio alla Galleria Borghese, Roma; Un dipinto di Caravaggio; Ultime Definizioni