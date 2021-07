La definizione e la soluzione di: Come una pianta che vive... molto a lungo!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : perenne

Curiosità/Significato su: Come una pianta che vive... molto a lungo! pianta carnivora della preda, rilasciando amminoacidi e ioni fosfato, che vengono assorbiti dalla pianta. La pianta cobra (Darlingtonia californica) possiede un adattamento 79 ' (9 567 parole) - 14:05, 6 lug 2021

Altre definizioni con come; pianta; vive; molto; lungo; Ruminanti come mucche, buoi e bisonti; Come il meteo quando rischia di piovere; Come la camera... dove si sviluppa!; Il 2 come numero ordinale; Una pianta delle Pinophytae; Pianta ornamentale creata dal botanico Plumier; Pianta scientificamente nota come Juniperus; Pianta cinese usata in liquori e caramelle; Vulcano in cui vive Amelia, la strega dei fumetti; Calmo... come il vivere!; Relazione o convivenza fra; Come ama vivere il single; Ne ha scritte di molto note Orazio; Esigui nella quantità, molto insufficienti; Quello ai piedi... fa molto ridere!; Minestra molto acquosa e priva di sapore; L'uccello trampoliere dal collo lungo; Emettere un lungo suono... con la S!; Rimanere a lungo; Sfreccia lungo bianchi pendìi; Ultime Definizioni