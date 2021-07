La definizione e la soluzione di: Il 2 come numero ordinale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : secondo

Curiosità/Significato su: Il 2 come numero ordinale numero ordinale nozione matematica di numero ordinale e numero ordinale transfinito, vedi numero ordinale (teoria degli insiemi). Un numero ordinale è genericamente un'entità 7 ' (864 parole) - 20:05, 11 ott 2020

Altre definizioni con come; numero; ordinale; Ruminanti come mucche, buoi e bisonti; Come il meteo quando rischia di piovere; Come la camera... dove si sviluppa!; Come una pianta che vive... molto a lungo!; Elemento con numero atomico 14; Stato africano con forma simile al numero sette; Numero che si pronuncia durante una visita medica; Area ricca di numerosi e variegati alberi; Ultime Definizioni