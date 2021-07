La definizione e la soluzione di: La città per antonomasia della pizza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : napoli

Curiosità/Significato su: La citta per antonomasia della pizza pizza Margherita sale e olio; è, assieme alla pizza marinara, la più popolare pizza italiana. Rappresenta sicuramente il simbolo per antonomasia (tra i tanti gusti) del patrimonio 7 ' (532 parole) - 23:42, 24 giu 2021

Altre definizioni con città; antonomasia; della; pizza; Nella sua Città risiede il Papa; Città del palermitano col Duomo patrimonio UNESCO; La città dei Malatesta; Una zona lontana dal centro della città; Il popolo più alto dell'Africa per antonomasia; Il geloso per antonomasia; E’ contrario per antonomasia; Lo è l'iperbole o l'antonomasia; La Donna in un settimanale della Mondadori; Libro di Nicholas Sparks Le __ della nostra vita; Il materiale principale della terracotta; Lo sono della notte, i vampiri di Dampyr; La pizza rossa con olio, aglio e origano; Ha la stessa pasta della pizza; La Taylor di Mystic Pizza; Classica pizza detta spesso Napoli __ e acciughe; Ultime Definizioni