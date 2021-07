La definizione e la soluzione di: In chimica, detto anche carboidrato o glicide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : saccaride

Curiosità/Significato su: In chimica, detto anche carboidrato o glicide controllo (e ridurre in vista delle competizioni) il grasso corporeo. I carboidrati, detti anche glucidi, glicidi, zuccheri, o idrati di carbonio, forniscono

