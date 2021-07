La definizione e la soluzione di: In chimica, né acido né basico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : neutro

Curiosità/Significato su: In chimica, ne acido ne basico Base (chimica) In chimica, le definizioni di acido e base hanno subìto diverse modifiche nel tempo, partendo da un approccio empirico e sperimentale fino alle più recenti 8 ' (961 parole) - 16:59, 3 mag 2021

