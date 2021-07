La definizione e la soluzione di: Che spingono e schiacciano... come certi impegni!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : pressanti

Altre definizioni con spingono; schiacciano; come; certi; impegni; Sospingono i surfisti; Si spingono con la pagaia; Si schiacciano nei frantoi; Frutti che si schiacciano; Le mucche le schiacciano agitando di continuo la coda; Fazzoletto leggero usato come accessorio fra; Come dire compreso; Un'atleta come la rumena Nadia Comaneci; Indurito... come il pane!; Efficaci... come certi denti!; Estremamente coerenti come certi ragionamenti; Puro... come sono detti certi vini!; Così sono detti certi paesi lontani e fascinosi; Libretti su cui si segnano gli impegni; Logorato dai troppi impegni; Correttezza negli impegni; Impegni gravosi;