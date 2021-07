La definizione e la soluzione di: Cavità che spesso si forma in seguito all'eruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : caldera

Curiosità/Significato su: Cavita che spesso si forma in seguito all eruzione Caldera edificio vulcanico causato dal suo parziale svuotamento a seguito di un'imponente eruzione. La caldera si differenzia dalle cosiddette "caldere giganti", ovvero 8 ' (924 parole) - 11:06, 12 dic 2020

Altre definizioni con cavità; spesso; forma; seguito; eruzione; La terza cavità dello stomaco dei Ruminanti; La cavità che contiene l'occhio; Cavità dello stomaco bovino; Cavità ricavate nelle pareti; Nella cheesecake è spesso spalmabile; Quella di sicurezza ha spesso una grande maniglia; Antica pensione, spesso con osteria; È utilizzata spesso al posto del burro; Osso del tarso a forma cuboide; Il formato... che ci si può portare appresso!; Piattaforma per pagare servizi digitali ing; Si dedica a una forma espressiva; Si rischia in seguito a insufficienza respiratoria; Divide il fuggitivo dagli inseguitori; Gli inseguitori cercano di non perderle; Fa seguito a una lunga tensione nervosa; Forma di eruzione cutanea; L'inizio dell'eruzione; Eruzione cutanea; Un'eruzione cutanea;