La definizione e la soluzione di: I carri in viaggio con animali da soma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : carovane

Curiosità/Significato su: I carri in viaggio con animali da soma Spedizione Donner (categoria Voci in vetrina - storia) partì per la California, riunito in una colonna di carri (mule train). Costretti al ritardo da una serie di disavventure, i membri della spedizione dovettero 83 ' (11 544 parole) - 15:39, 7 mag 2021

