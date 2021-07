La definizione e la soluzione di: Capitale in Africa chiamata un tempo Léopoldville. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : kinshasa

Curiosità/Significato su: Capitale in Africa chiamata un tempo Leopoldville Repubblica Democratica del Congo (categoria Stati dell'Africa centrale) questa antica colonia è stata chiamata «Congo belga», come anche «Congo-Léopoldville» dal nome della sua Capitale (Léopoldville fino al 1966, data del cambio 87 ' (11 124 parole) - 18:07, 24 giu 2021

