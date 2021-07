La definizione e la soluzione di: Canta Il cielo in una stanza e La gatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ginopaoli

Curiosità/Significato su: Canta Il cielo in una stanza e La gatta Gino Paoli (categoria Insigniti con la cittadinanza onoraria di Napoli) 1934) è un Cantautore, musicista ed ex politico italiano. Ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità, quali Il cielo in una stanza, La gatta, Che 39 ' (4 683 parole) - 20:31, 7 lug 2021

Altre definizioni con canta; cielo; stanza; gatta; Il Soler che canta El mismo sol e Sofia; Il Vinicio cantautore e polistrumentista; Noto gruppo di Seattle che canta Black e Jeremy; Cantanti tra tenori e bassi; Così è il cielo sgombro di nuvole; Brillano nel cielo notturno; Toccano il cielo con un dito!; Una bianca Via del cielo; Stanza della casa che può essere abitabile; In sostanza... sono uguali; Una stanza dell'Ariosto; Una stanza per riunioni; Il Bagatta della televisione; Sgattaiolare; Vi nacque il Gattamelata; Ultime Definizioni