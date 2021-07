La definizione e la soluzione di: Canèfora, scultura femminile usata come colonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : cariatide

Curiosità/Significato su: Canefora, scultura femminile usata come colonna

Altre definizioni con canèfora; scultura; femminile; usata; come; colonna; Una è la scultura; La nazionale azzurra femminile di pallanuoto; Personaggio femminile in Una vita di Italo Svevo; Capo femminile che lascia scoperte le gambe; Indumento femminile; Grossa corda usata per pescare, in canapa o nylon; Immagine tridimensionale usata sulle banconote; Pianta cinese usata in liquori e caramelle; Una misura di peso usata in vari Paesi dell'Asia orientale; Indurito... come il pane!; Come persone non vedenti; Come una malattia sconfitta per sempre; Come la vista... quando c'è nebbia!; Tipo di colonnato tipico di molti templi greci; Colonna di viaggiatori con cammelli e dromedari; Il midollo nella colonna vertebrale; Un incurvamento della colonna vertebrale; Ultime Definizioni