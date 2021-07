La definizione e la soluzione di: Un cane o un gatto che vaga senza padrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un cane o un gatto che vaga senza padrone

Randagismo Per randagismo si intende la condizione in cui un animale da compagnia vaga senza padrone, da solo o in branco. In generale, si intende per randagio qualsiasi 17 ' (2 193 parole) - 15:34, 17 giu 2021