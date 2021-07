La definizione e la soluzione di: Il calcio di rigore per gli inglesi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : penalty

Curiosità/Significato su: Il calcio di rigore per gli inglesi ing Ascoli calcio 1898 FC Giuseppe Secondo Squarcia. Nel 1922, per potenziare la società sportiva, la presidenza venne assunta dal Senatore Ing. Giovanni Tofani, pioniere dell'industrializzazione 123 ' (9 903 parole) - 17:42, 7 lug 2021

