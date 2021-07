La definizione e la soluzione di: Ben misurata e distinta, come una pronuncia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : scandita

Curiosità/Significato su: Ben misurata e distinta, come una pronuncia Mississippi (fiume) (sezione Regime idrologico e portata) d'ortografia e di pronunzia, Rai Eri, 2007, ISBN 978-88-397-1478-7. • Luciano Canepari, Mississippi, in Il DiPI – Dizionario di pronuncia italiana, Zanichelli 11 ' (1 126 parole) - 19:01, 14 giu 2021

Altre definizioni con misurata; distinta; come; pronuncia; Superficie misurata; Colossale, smisurata; Cosi è il comportamento della persona distinta; Distinta, illustre; Cadere a piccolissime quantità come un liquido; Paralleli come quelli del Cancro e del Capricorno; Come prodotti che non funzionano perfettamente; In vena... come l'artista!; Numero che si pronuncia durante una visita medica; Cosi si pronuncia easy, facile; Parola pronunciata molte volte dal presentatore; Riguarda la pronuncia;