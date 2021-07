La definizione e la soluzione di: Si usa per vedere cose lontane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Cannocchiale

Curiosità/Significato su: Si usa per vedere cose lontane De rerum natura ( Sulla natura delle cose (Lucrezio)) trattare la struttura fondamentale del cielo e degli dèi per capire i principi delle cose, si tratta di spiegare razionalmente i fenomeni naturali senza 42 ' (5 886 parole) - 08:41, 26 mag 2021

Altre definizioni con vedere; cose; lontane; I sorci che si fanno vedere; Fingere di non vedere; Fa... vedere i denti; Impedisce di vedere attraverso il vetro; Fa cose strabilianti; Detto di cose il cui numero è limitatissimo; Ci può dare molte cose ma non la felicità!; Si sente per le cose lontane e passate; Echi di parole lontane; Si sente per le cose lontane e passate; Lontane nel tempo; Le cose più lontane che possiamo vedere; Ultime Definizioni