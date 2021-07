La definizione e la soluzione di: Uno strumento per tagliare il legno manualmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : seghetto

Curiosità/Significato su: Uno strumento per tagliare il legno manualmente Smerigliatrice diversi materiali e diverse geometrie per asportare bave, spianare saldature e tagliare pietra, metalli e legno. Ne esistono di svariate dimensioni, con 11 ' (1 495 parole) - 15:59, 3 mag 2021

Altre definizioni con strumento; tagliare; legno; manualmente; Strumento a percussione con una membrana tesa; Strumento rivelatore fondato sulla repulsione fra due parti metalliche; Strumento impiegato dalla marina militare; Lo strumento musicale che ricorda Budrio; Coltelli da macellaio per tagliare e spezzare; Per tagliare le lamiere; Tagliare i rami superflui; Può servire per tagliare la gallina bollita; Fornisce un pregiato legno; Produce legno bianco; Attrezzi per sgrossare il legno; Legno per il fondo dei violini;