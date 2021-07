La definizione e la soluzione di: Uccisioni in massa di tonni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : mattanze

Curiosità/Significato su: Uccisioni in massa di tonni contro i Persiani stessi, fu amico di Ipparco tiranno di Atene, e poi elogiò i suoi uccisori. Ma questa disponibilità di adeguarsi alle richieste del committente

Altre definizioni con uccisioni; massa; tonni; Uccisioni in massa; Fughe in massa; Massacro, sterminio; Una massa d'acqua come il Pacifico o l'Atlantico; Massa nevosa che in montagna crolla verso valle; Lo sono i tonni e le galline;