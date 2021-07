La definizione e la soluzione di: Terre natie, nazioni in senso romantico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : patrie

Curiosità/Significato su: Terre natie, nazioni in senso romantico Nazione giorno d'oggi molte nazioni coincidano con uno Stato, le cose non sono sempre andate così in passato e ancora oggi esistono nazioni senza Stato e viceversa 27 ' (3 529 parole) - 10:44, 10 mag 2021

