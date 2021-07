La definizione e la soluzione di: Termine tecnico per una sbucciatura della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : abrasione

Curiosità/Significato su: Termine tecnico per una sbucciatura della pelle frutto di grossa pezzatura, in numero di uno per riccio; facilità di sbucciatura del seme; striatura della buccia (in rilievo); cicatrice ilare rettangolare;

