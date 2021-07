La definizione e la soluzione di: Il suo ossido è impiegato come pigmento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Titanio

Curiosità/Significato su: Il suo ossido e impiegato come pigmento pigmento Un pigmento è un composto, relativamente insolubile o non dissolto, in grado di cambiare il colore della luce riflessa o trasmessa, come risultato dell'assorbimento 14 ' (1 628 parole) - 10:18, 27 feb 2021

II suo monossido inquina; Recipiente svasato impiegato in chimica; E' impiegato nella preparazione di composti organici e inorganici; Impiegato di grado elevato; Strumento di precisione impiegato per misurare gli angoli; Ne ha molte una città come Parigi; Come dire istantaneo; Ama il prossimo __ come te stesso; La scienza che studia come rendere migliore l'ambiente di lavoro;