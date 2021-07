La definizione e la soluzione di: Il suo blu si usa per medicine contro la malaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : metilene

Curiosità/Significato su: Il suo blu si usa per medicine contro la malaria Farmaci antimalarici (sezione Blu di metilene) principale: malaria. I farmaci antimalarici sono un gruppo di medicinali di utilizzo specifico contro la malaria, utilizzati come cura radicale per combattere 33 ' (4 365 parole) - 17:21, 22 mar 2020

