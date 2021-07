La definizione e la soluzione di: La Strambelli in arte Patty Pravo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : nicoletta

Curiosità/Significato su: La Strambelli in arte Patty Pravo Patty Pravo di Sanremo 2016 Premio della Critica 'Mia Martini' Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli (Venezia, 9 aprile 1948), è una cantante e musicista 130 ' (12 853 parole) - 22:00, 25 giu 2021

