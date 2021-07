La definizione e la soluzione di: Stato USA che ha per capitale Santa Fe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : newmexico

Curiosità/Significato su: Stato USA che ha per capitale Santa Fe Santa Fe (Nuovo Messico) Santa Fe (tewa: Oghá P'o'oge; navajo: Yootó) è la capitale dello Stato del Nuovo Messico. È la quarta città più grande dello Stato ed è il capoluogo della 25 ' (3 680 parole) - 10:50, 6 lug 2021

