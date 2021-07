La definizione e la soluzione di: Sportivi che in acqua fanno stile libero, dorso... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : nuotatori

Curiosità/Significato su: Sportivi che in acqua fanno stile libero, dorso.. Simone Barlaam (categoria Insigniti con il Collare d'oro al merito sportivo) otto volte campione europeo, primatista mondiale nei 50 e 100 stile libero, nei 50 e 100 dorso e nei 50 delfino categoria S9. Nasce a Milano il 12 luglio 28 ' (2 544 parole) - 19:33, 1 lug 2021

