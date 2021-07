La definizione e la soluzione di: Sono separati dalle strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Sono separati dalle strade

Classificazioni delle strade in Italia nomenclatura delle strade rispecchia in larga parte la classificazione amministrativa. La legge 20 marzo 1865, n. 2248 classificava le strade come nazionali 21 ' (2 399 parole) - 14:10, 1 giu 2021