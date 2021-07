La definizione e la soluzione di: Lo sono per esempio i danesi e i maltesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : europei

Curiosità/Significato su: Lo sono per esempio i danesi e i maltesi Lingua maltese Malta. Il numero di parlanti è stimato in circa 520.000 nel 2012, tra madrelingua dell'arcipelago e numerosi emigrati maltesi che abitano in Australia, Canada 30 ' (2 938 parole) - 18:15, 24 mar 2021

