La definizione e la soluzione di: Lo sono i leoni ma non i tori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : carnivori

Curiosità/Significato su: Lo sono i leoni ma non i tori Porta di Ištar (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) University Art Gallery in New Haven nel Connecticut. I decori principali della porta sono: leoni, tori, draghi, fiori, su fondo blu, rivestiti con ceramica 4 ' (419 parole) - 14:24, 28 giu 2021

