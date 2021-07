La definizione e la soluzione di: Soldi messi da parte per il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : risparmi

Curiosità/Significato su: Soldi messi da parte per il futuro Ritorno al futuro serie animata, vedi Ritorno al futuro (trilogia) o Ritorno al futuro (serie animata). Disambiguazione – "Back to the Future" rimanda qui. Se stai cercando 57 ' (7 056 parole) - 21:17, 29 giu 2021

Altre definizioni con soldi; messi; parte; futuro; Pagare di tasca propria, tirare fuori i soldi; I soldi che si maneggiano; Si fanno i soldi in casa; Mutano oli in soldi; Sommessi lamenti; Si ripetono nei permessi; Lo sport di Leo Messi; Accettano compromessi anche in contrasto con ipropri ideali; Una parte di retta fra due punti; Possono essere da prete, del destino, a parte..; Parte finale dello scappamento dei veicoli; Motore che non parte a causa del troppo carburante; Colui che legge il futuro; Usa i tarocchi per conoscere il futuro; Nel passato c nel futuro; Un no proiettato nel futuro; Ultime Definizioni