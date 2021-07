La definizione e la soluzione di: Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : riciclati

Curiosità/Significato su: Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti rifiuti del processo alimentare appaiono specifiche per certi tipi di rifiuti: "I prodotti la cui data per un uso appropriato è passata" definisce i rifiuti alimentari, riferendosi con 25 ' (2 994 parole) - 09:59, 24 gen 2020

