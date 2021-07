La definizione e la soluzione di: Si ripetono in riporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Ro

Curiosità/Significato su: Si ripetono in riporto Fasti verulani fisse: Calende, None e Idi. Accanto all'indicazione numerica dei giorni si ripetono le prime otto lettere dell'alfabeto: sono le lettere nundinali, che servivano 3 ' (358 parole) - 08:24, 19 lug 2020

Altre definizioni con ripetono; riporto; Si ripetono nei permessi; Si ripetono nei pensieri; Si ripetono nei prodotti; Si ripetono in ottanta; Ultime Definizioni