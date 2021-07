La definizione e la soluzione di: Rimettere in pari, come con un bilancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ripianare

Roberto Baggio (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautore) A con 205 gol. Prolifico anche in nazionale, con 27 reti in 56 partite, è quarto tra i migliori realizzatori in maglia azzurra, a pari merito con Alessandro 158 ' (13 842 parole) - 20:52, 8 lug 2021

Altre definizioni con rimettere; pari; come; bilancio; Rimettere un Paese in assetto di guerra; Rimettere a posto; Rimettere in ordine i conti di un’azienda; Rimettere in ordine i conti di un'azienda; Ne ha molte una città come Parigi; Ha multipli pari e dispari; A Parigi c’è quella de la Cité; Tipo senza pari; Cucito... come un libro!; Piccolo... come 60 secondi!; Appellativo di Cristo come colui che assolve; Come comunicazioni formali e istituzionali; Costituiscono i debiti nel bilancio dell' azienda; Disavanzo nel bilancio; Grava sul bilancio; Uno sbilancio che può essere mentale; Ultime Definizioni