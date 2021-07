La definizione e la soluzione di: Un riconoscimento come l'Oscar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : premio

Curiosità/Significato su: Un riconoscimento come l Oscar Oscar Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, noto come Oscar Wilde (Dublino, 16 ottobre 1854 – Parigi, 30 novembre 1900), è stato uno scrittore, aforista, poeta 128 ' (14 646 parole) - 09:56, 2 lug 2021

Altre definizioni con riconoscimento; come; oscar; Si fa per riconoscimento; Materiali di ceramica come mattoni e tegole; Prodotti come Chanel n.5 e Acqua di Giò; Oggetti preziosi come anelli, collane e bracciali; Di casa... come un parente!; Particolareggiato come un certo metodo di studio; Il film di Ben Affleck premiato con 'Oscar 2012; A Venezia c’è la Foscari; Film di Alex Garland del 2015 con Oscar Isaac; Lo sono oscar; Ultime Definizioni