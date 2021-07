La definizione e la soluzione di: Il quarto mese in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Apr

Curiosità/Significato su: Il quarto mese in breve Formato della data (sezione Calendario gregoriano, data rappresentata come Giorno-mese-Anno) fornisce tre informazioni: il giorno del mese, il mese dell'anno e l'anno. In base all'utilizzo, può talvolta essere aggiunto il giorno della settimana (dal 10 ' (1 244 parole) - 13:50, 28 mar 2021

