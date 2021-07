La definizione e la soluzione di: Prodotti come Chanel n.5 e Acqua di Giò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : profumi

Curiosità/Significato su: Prodotti come Chanel n.5 e Acqua di Gio profumo Chanel N°5, a base di patchouli, al fine di simulare l'odore dell'incenso della chiesa. Il patchouli viene utilizzato come essenza in profumeria e in

