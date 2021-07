La definizione e la soluzione di: I pomodori venduti in lattina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : pelati

Curiosità/Significato su: I pomodori venduti in lattina Ragù bolognese (categoria Piatti a base di pomodori) nel Nord Europa e venduto persino in lattina. Tale piatto, ormai diffuso anche in Italia, non è da attribuirsi alla cucina bolognese, in quanto la cucina 7 ' (791 parole) - 00:13, 1 mag 2021

